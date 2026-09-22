Делегация Кубы покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа после его резких заявлений о состоянии страны и кубинских властях.

«Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно провалившееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падет», – сказал президент США.

Трамп также обвинил кубинские власти в координации действий с левыми радикалами и коммунистическими организациями в Соединенных Штатах. По его словам, кубинский режим поддерживал связи с такими группировками, как Коммунистическая партия США, «Антифа» и «Демократические социалисты Америки».

Переговорами с Кубой от имени администрации США занимается госсекретарь Марко Рубио, напомнил Трамп, призвав следить за дальнейшим развитием ситуации.