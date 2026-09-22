Президент США Дональд Трамп привел в пример урегулирование между Азербайджаном и Арменией, процитировав президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Говоря о восьми конфликтах, которые удалось урегулировать при его участии, Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что добиваться соглашений ему помогали личные отношения с лидерами соответствующих стран.

«Президент Азербайджана сказал: «Президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо. Это было абсолютное чудо, которое никто не считал возможным», – сказал американский лидер.

Трамп также привел слова Пашиняна, отметившего, что достигнутого прогресса не удалось бы добиться без личного участия президента США и его твердой приверженности миру.

Урегулирование между Азербайджаном и Арменией Трамп назвал одним из восьми конфликтов, в разрешении которых он сыграл роль. В этот список он также включил договоренности между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Индией и Пакистаном, а также другие конфликты.

Трамп заявил, что его подход к урегулированию конфликтов зависит от конкретной ситуации и может включать личные контакты с лидерами, торговые меры, тарифы и угрозу их введения.