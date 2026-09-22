Президент США Дональд Трамп заявил на Генеральной ассамблее ООН, что намерен добиться завершения российско-украинской войны и считает достижение мира между Москвой и Киевом одной из ключевых задач своей внешней политики.

Трамп отметил, что конфликт продолжается уже несколько лет, несмотря на дипломатические усилия США, и выразил намерение довести переговорный процесс до результата.

Американский президент также говорил о необходимости прекратить боевые действия и перейти к соглашению, которое позволит завершить войну.

«Мы очень тесно взаимодействуем с лидерами России и Украины. И мы это сделаем», – сказал он, имея в виду урегулирование украинского конфликта.

Он добавил, что урегулирование произойдет быстрее, чем многие считают.

Трамп также указал, что подписал закон об «адских санкциях» против России, но их применение будет зависеть от ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что задействует санкции, если сочтет это необходимым.