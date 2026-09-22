Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности острова, предусматривающее расширение американского военного присутствия в Арктике.

Церемония подписания состоялась в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и транслировалась пресс-службой Белого дома.

Выступая с трибуны Генассамблеи, Трамп заявил, что США достигли «беспрецедентных договоренностей» в отношении Гренландии и получили «на постоянной основе контроль над вопросами безопасности и всеми другими потребностями на этой территории».

По его словам, Вашингтон немедленно приступает к развертыванию масштабного военного присутствия в Гренландии, включая создание двух военных баз.

«У нас в полной мере будет возможность делать все необходимое для защиты Американского континента, а также Европы и других регионов», — добавил американский президент.

Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Данией и Гренландией позволит Вашингтону расширить военное присутствие на острове. По данным Reuters, договор предусматривает усиление роли США в обеспечении безопасности Гренландии и не позволяет американским противникам создавать там военную инфраструктуру или осуществлять определенные инвестиции без согласия Вашингтона.

При этом Дания и Гренландия заявляли, что соглашение укрепит безопасность Арктики и Северной Атлантики, а также не затронет суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.