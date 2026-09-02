Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Ереван договорились продолжать диалог в спокойном режиме, отметив при этом готовность России сохранить военную базу в Армении.

«Мне не хочется ковыряться в недавнем прошлом, однако нынешняя ситуация в отношениях с Арменией началась с проблем вокруг Карабаха, но Ереван сам признал этот регион частью Азербайджана. Мы что, должны были вмешиваться во внутриполитические азербайджанские дела?», – сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

При этом Путин указал, что урегулирование ситуации вокруг Карабаха несет для Армении немало преимуществ.

По его словам, Россия и Армения договорились вести диалог в спокойном режиме. Путин подчеркнул, что РФ и армянский народ связывают узы дружбы, однако одновременно находиться в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе Армении будет невозможно.

Отдельно российский президент затронул вопрос присутствия российской военной базы в Гюмри, заявив о готовности Москвы сохранить ее. При этом он подчеркнул, что решение остается за Ереваном.