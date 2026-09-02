Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива на фоне возобновления боевых действий между Ираном и США, заявил пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, сообщает агентство Fars.

По его словам, иранский парламент утвердил ряд требований в рамках проекта «Стратегическая деятельность по обеспечению безопасности Ормузского пролива». Согласно документу, проход судов через пролив будет разрешен только после уплаты транзитных сборов и военных компенсаций.

«Страны, которые нанесли в какой-либо форме ущерб Ирану в период войны с США, должны достичь с Тегераном соглашения о выплате компенсации, в противном случае им не будет разрешен проход через пролив», – следует из заявления.

Кроме того, для прохода через пролив судам потребуется оформить страховку и предоставить банковскую гарантию.