Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении американскими силами ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива.

По словам Трампа, удары стали ответом на использование Ираном морских мин и запуск восьми ракет по базе в Иордании.

«Если потерпевшее крах государство Иран ответит ударом, его снова ударят гораздо сильнее и масштабнее… когда все закончится, от Исламской Республики Иран почти ничего не останется!», – заявил американский лидер.

Трамп также сообщил, что США наносят «большие и сильные удары» по иранским целям вблизи Ормузского пролива.

Тем временем представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран «сурово накажет агрессора» и США «сильно пожалеют» о новых ударах по территории республики.