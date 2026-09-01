Россия остается основным торгово-экономическим партнером Армении – с начала 2026 года товарооборот между странами достиг $2,5 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке.

Он отметил, что за время членства Армении в ЕАЭС ее ВВП вырос втрое, а экспорт в страны союза – в 10 раз.

Говоря о европейском векторе, Путин подчеркнул, что намерение Армении вступить в ЕС является законным правом страны, однако такой шаг создает сложности, в том числе для ее дальнейшего пребывания в ЕАЭС. Он добавил, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней.

В связи с этим российский лидер отметил, что чем быстрее Ереван определится по вопросу вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве необходимо понимать, как выстраивать отношения с Арменией в перспективе.

