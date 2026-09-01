Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал очень конструктивной встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Я встретился с президентами России, Азербайджана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана. Эти переговоры касались как агрессии против Ирана, так и двусторонних отношений, и было подчеркнуто, что, помогая друг другу, мы можем установить мир и безопасность в регионе», – сказал Пезешкиан.

Иранский президент отметил, что встречи с лидерами этих стран прошли «очень конструктивно». По его словам, все члены ШОС без исключения осудили агрессию против Ирана.