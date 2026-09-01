Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения США своих обязательств по соглашению.

В видеообращении к гражданам Галибаф заявил, что в период действия соглашения морская блокада была снята, а в Ливане, несмотря на сложную обстановку, удалось добиться устойчивого прекращения огня.

«За этот период Иран экспортировал более 80 млн баррелей нефти, а также предпринял ряд успешных мер в сфере импорта основных товаров. Если США не выполнят свои обязательства, Иран «языком силы» заставит Вашингтон выполнить их. До тех пор, пока США не выполнят свои обязательства по соглашению, Ормузский пролив открыт не будет», – сказал спикер иранского парламента.

По словам Галибафа, третьим поражением США станет дипломатическая неудача, при которой Вашингтон будет вынужден выполнять взятые на себя обязательства.