Иран разрабатывает новые полностью отечественные системы противовоздушной обороны, которые, по утверждению Тегерана, не имеют известных зарубежных аналогов. Об этом заявил командующий силами ПВО Исламской республики Алиреза Эльхами.

По его словам, новые проекты постепенно переходят от этапа разработки к созданию готовых к эксплуатации образцов вооружения. Эльхами отметил, что одним из преимуществ иранских систем является то, что потенциальному противнику неизвестны их характеристики, возможности и принципы работы.

Он подчеркнул, что после завершения необходимых испытаний и прохождения соответствующих процедур новые комплексы ПВО планируется запустить в серийное производство.