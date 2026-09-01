Силы воздушной обороны Казахстана отработали новые способы защиты воздушного пространства на учениях «Ашық аспан — 2026» на полигоне Сарышаган, сообщает Yeni Şafak.

Одной из ключевых задач маневров стало отражение массированных атак беспилотников разных типов в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Для защиты подразделений от дронов-камикадзе казахстанские военные применили тактику «противовоздушных засад». Расчеты ПВО скрытно занимали позиции, получали целеуказание от радиолокационных средств, поражали обнаруженные беспилотники и после этого оперативно меняли место дислокации.

В ходе практических стрельб военнослужащие использовали эшелонированную систему противовоздушной обороны с комплексами С-75. Также был проведен эксперимент с зенитным ракетным комплексом С-300ПС.

В рамках испытания ракету С-300 применили для поражения не воздушной, а наземной цели – командного пункта. Цель была успешно поражена.

Еще одним новшеством стало использование автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта.

