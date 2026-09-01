Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, поскольку это создало бы угрозу для Израиля, Ближнего Востока и самих Соединенных Штатов.

«Речь идет о нас как о стране и о мире в целом: у Ирана не может быть ядерного оружия. Если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль был бы уничтожен. Сейчас не было бы Израиля, и, вероятно, не было бы и Ближнего Востока. В какой-то момент они бы начали обстреливать наши города, потому что это больные люди», – сказал Трамп.

Трамп также заявил о необходимости сохранять в США запас веществ, используемых для производства медикаментов, на случай «чрезвычайных ситуаций, включая войны и многое другое».

«Но никто не нападет на нас. Знаете, почему? Потому что они умные», – добавил американский лидер.

Кроме того, президент сообщил о мерах, которые его администрация приняла для снижения стоимости лекарственных препаратов в США.

