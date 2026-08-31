Армения обращалась к союзникам по ОДКБ в 2022 году, однако не получила необходимой помощи, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению. Об этом пишут армянские СМИ.

«Заявление этой женщины (официального представителя МИД РФ Марии Захаровой) не соответствует действительности. Реальность была диаметрально противоположной, в том числе по части ОДКБ. Мы обратились к России по линии двусторонних документов и к ОДКБ – два раза – по 4-й статье и попросили о помощи. Мы просили о вмешательстве не в том смысле, который предполагает воевать за нас. Но мы не получили помощь, на которую рассчитывали», — заявил Мирзоян.

Министр также попросил не обращаться к нему с просьбами прокомментировать заявления Захаровой и отметил, что с определенного момента перестал следить за ее высказываниями и формулировками.