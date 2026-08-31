В ближайшие дни появится информация о первых поставках армянских товаров в Азербайджан, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

Так министр ответил на замечание о том, что на данный момент Армения лишь закупает азербайджанские товары.

«В ближайшие дни вы узнаете, что азербайджанские компании купили товары у армянских компаний. Армения продаст Азербайджану товары. И это будет уже двусторонней торговлей», – заявил Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогут на равных условиях использовать возможности взаимного импорта и экспорта электроэнергии.