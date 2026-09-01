США могут нанести ограниченные удары по Ирану в районе Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, американский президент Дональд Трамп и ряд высокопоставленных представителей его администрации рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива. Их целью может стать лишение Ирана возможности восстановить радары и ракетный потенциал.

Как отмечает Axios, Вашингтон рассчитывает таким образом снизить угрозу возможных атак со стороны Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, а также на американские военные корабли и самолеты в регионе.

Портал сообщает, что соответствующие планы разработали американские военные, а глава Пентагона Пит Хегсет поддержал их на прошлой неделе. При этом Трамп пока не отдавал распоряжения о реализации этих планов.

По данным Axios, Белый дом на прошлой неделе склонялся к тому, чтобы в итоге отклонить предложение Пентагона, опасаясь дальнейшей эскалации.