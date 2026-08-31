Россия выразила готовность обсудить восстановление железнодорожных участков в Армении, ведущих к границам Турции и Азербайджана, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

«Буквально два-три дня назад я получил сигналы о том, что они (представители России) готовы понять, обсудить нюансы: кто и сколько должен инвестировать и так далее», – сказал министр.

Мирзоян подчеркнул, что дальнейшее продвижение проекта будет зависеть от условий его реализации. По его словам, этот вопрос еще предстоит проработать профильным ведомствам.