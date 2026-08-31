Москва считает, что партнерство России и Армении по-прежнему отвечает интересам народов обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«(Премьер-министр Армении Никол) Пашинян сказал, что Россия – не стратегический партнер. Мы по-прежнему считаем, что партнерство для наших двух стран – это то, что соответствует выгоде двух народов и интересам двух народов», – заявил Песков.

Он также отметил, что если позиция главы армянского правительства отличается, то граждане Армении смогут выразить свое отношение к ней в случае проведения соответствующего референдума.