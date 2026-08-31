Главы внешнеполитических и оборонных ведомств, а также военное руководство Турции, Саудовской Аравии и Пакистана на встрече в Стамбуле договорились усилить и институционализировать сотрудничество в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне, сообщил турецкий МИД.

«Три страны, руководствуясь принципом региональной ответственности и стремясь обеспечить устойчивый мир и стабильность в своих регионах, подтверждают свою решимость сотрудничать в рамках, предусмотренных Мекканским соглашением. В соответствии с этой целью они будут и впредь поддерживать усилия, направленные на снижение напряженности и обеспечение сдержанности, с тем чтобы содействовать мирному урегулированию кризисов», – говорится в заявлении министерства, которое приводит Anadolu.

Стороны договорились принять меры для дальнейшей институционализации сотрудничества в рамках Мекканского соглашения. Они намерены укреплять солидарность, повышать надежность и эффективность коллективного сдерживания и обороны, а также содействовать региональным усилиям по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира и обеспечению безопасности на основе сотрудничества.

В Саудовской Аравии будет создан Секретариат соглашения во главе с генеральным секретарем. На первом этапе этот пост сроком на три года займет представитель Пакистана.

Страны соглашения также намерены укреплять оборонные возможности посредством тесного сотрудничества в сфере оборонной промышленности, совместного производства и развития технологий.