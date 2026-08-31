Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости двигаться к прекращению военных действий в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Необходимо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества», – сказал Моди на встрече с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке.

Он отметил, что Индия придерживается позиции о необходимости решать проблемы мирным путем.

«Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество, и это посыл Индии», – указал Моди.

Премьер-министр напомнил, что Индия является страной Ганди и Будды.

