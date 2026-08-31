Россия сохраняет готовность принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве для переговоров по урегулированию конфликта, при этом трехсторонняя встреча с участием лидеров РФ и США необходима лишь для финализации достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «Известиям».

«Президент (Владимир) Путин говорил о том, что, если (президент Украины Владимир) Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но если говорить о саммите (трехсторонней встрече), то он необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договоренности. А сами договоренности, конечно, нужно готовить в ходе очень сложных переговоров… Ничего не изменилось», – сказал Песков.