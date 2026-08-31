Министры финансов США и России Скотт Бессент и Антон Силуанов на полях заседания G20 обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, сообщил журналист FOX Business Эдвард Лоуренс в соцсети X.

«Первая информация от FOX Business с полей G20: министр финансов США Скотт Бессент прямо сейчас встречается с министром финансов России. Бессент продвигает мирный план президента Трампа из 28 пунктов по Украине», – написал Лоуренс.

Информацию также подтвердила журналистка телеканала CNBC Меган Касселл со ссылкой на представителя американского Минфина.