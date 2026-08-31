Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие смертную казнь для лиц, умышленно устраивающих лесные пожары.

Как сообщает государственное телевидение, Теббун провел совещание с участием высокопоставленных гражданских и военных чиновников, посвященное устранению последствий недавних лесных пожаров и принятию необходимых мер.

На совещании Теббун поручил министру юстиции до 15 сентября представить законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Предполагается, что законопроект предусматривает ужесточение наказания для лиц, умышленно поджигающих лесные территории, вплоть до смертной казни.

Как отмечается в сообщении, смертный приговор в отношении осужденных будет приведен в исполнение после завершения всех предусмотренных законом апелляционных и судебных процедур.

Хотя смертная казнь предусмотрена уголовным законодательством Алжира, в стране ее исполнение не проводится с 1993 года.

Согласно действующему законодательству, максимальным наказанием за организацию лесных пожаров является 30 лет лишения свободы, а в некоторых случаях — пожизненное заключение.

После выполнения поручения президента наказание за умышленные поджоги лесов будет повышено вплоть до смертной казни.