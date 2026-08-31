Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) ЗАО Embafinans и ООО Caspian İnvest. Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих надзорных процессов в кредитных организациях были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим решением Ясамальского районного суда Embafinans и его должностное лицо были оштрафованы соответственно на 20 тыс. манатов и 4 тыс. манатов, а решением Наримановского районного суда должностное лицо Caspian İnvest было оштрафовано на 2 тыс. манатов.