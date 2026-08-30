Вашингтон намерен направить нефть, которую планирует получить в рамках сделки с Венесуэлой, на пополнение стратегического запаса энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп.

«Одно из того, что я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, – это восполнить национальные стратегические резервы, которые были практически истощены из-за сонного Джо Байдена (46-й президент США). Процесс заполнения до высшей отметки начнется очень скоро, и это подарок Венесуэлы народу США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, 28 августа Трамп заявил о заключении сделки с Венесуэлой, в рамках которой, по его словам, «под контроль США» перейдет более 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных запасов страны. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уточнила, что договоренность предусматривает разработку 17 месторождений