Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке 1 сентября вновь изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана вступить в Евросоюз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каждый раз контакт на высшем уровне важен. Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум», – сказал Песков.

Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются и лидеры других стран ЕАЭС, принявшие соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане.