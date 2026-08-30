Гянджинский стадион получил 4-ю категорию УЕФА по итогам двухлетней работы по приведению арены в соответствие с требованиями организации, сообщили в АФФА.

Полученный статус открывает стадиону возможность принимать международные матчи более высокого уровня.

Гянджинский стадион является третьим по вместимости в Азербайджане и рассчитан на 15 343 зрителя. Арена была построена в 1959–1963 годах и введена в эксплуатацию в 1964 году.

В последние годы стадион частично не использовался из-за неудовлетворительного состояния зрительских трибун. В 2023 году было принято решение о его реконструкции, а 9 апреля 2024 года состоялась закладка фундамента обновленной арены.

После реконструкции территория стадиона была расширена, на ней появились вспомогательные тренировочные поля и здание футбольной академии. Арена также получила современные системы освещения, звука, телевещания, интернета и безопасности, соответствующие требованиям УЕФА.

Открытие обновленного Гянджинского стадиона состоялось 27 сентября 2025 года.