Международное сообщество больше не верит заявлениям правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с таким заявлением в ответ на высказывания главы Минобороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.