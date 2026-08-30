Международное сообщество больше не верит заявлениям правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявили в Министерстве иностранных дел Турции.
Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с таким заявлением в ответ на высказывания главы Минобороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Ложь и клевета о нашем президенте в заявлении Каца отражают трусливое и сгнившее мышление, присущее преступникам-членам израильского правительства, в первую очередь Нетаньяху… уже не хватает усилий израильских органов, работающих словно пропагандистская машина Геббельса, международное сообщество больше не верит лжи правительства Нетаньяху», – говорится в заявлении МИД.