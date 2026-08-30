Министр иностранных дел Китая Ван И заверил президента Финляндии Александра Стубба, что Пекин не допустит нанесения Россией ядерного удара по Украине. Об этом заявил финский лидер в интервью немецкой газете Bild.

«Этим летом меня посетил министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос (о возможности ядерного удара РФ по Украине). И он сказал: «Мы никогда этого не допустим». И я считаю, что это довольно эффективный сдерживающий фактор», – заявил Стубб.

Президент Финляндии также заявил, что не ожидает нападения России на НАТО.

«Я не верю, что Россия когда-либо захочет атаковать самый мощный военный альянс в мире, НАТО… Я не говорю: «Расслабьтесь». Всегда нужно готовиться к худшему, чтобы предотвратить это. Но, во-первых, у меня есть разведданные. Во-вторых, у нас есть сдерживающий фактор – и этот сдерживающий фактор сильнее, чем у любой другой военной державы в мире. Нет смысла какой-либо державе в мире испытывать решимость этого альянса», – добавил Стубб.

При этом он считает, что Европе необходимо поддерживать контакты с Москвой для понимания происходящих процессов. Политик положительно оценил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу, назвав правильным сохранение связей между США и Россией в различных форматах.

По мнению финского лидера, экономические трудности сами по себе не заставят Россию прекратить войну в Украине, а способность россиян переносить их не стоит недооценивать.

Он подчеркнул, что сегодня Украина находится в более выгодном положении чем когда-либо в этой войне.