Киев добивается исключения Украины из зоны покрытия российской спутниковой группировки «Рассвет», заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

«Официально обратились в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – написал Сибига в соцсети X.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также призвал партнеров поддержать инициативу Киева и выступить с аналогичными требованиями. Он указал, что система «Рассвет» применяется в военных целях.

Отметим, что МСЭ не обладает полномочиями запрещать пролет спутников над территорией Украины или самостоятельно прекращать их радиопередачу.

Проект «Рассвет» считается российским аналогом американской системы Starlink и может использоваться в военных целях.