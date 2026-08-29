В настоящее время оснований для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом не просматривается, поскольку европейские страны наращивают военные ресурсы, направленные против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас», – сказал Песков.

Он добавил, что России необходимо учитывать складывающуюся ситуацию, сохраняя при этом открытость к выстраиванию отношений, но одновременно четко понимать, с кем Москва имеет дело.