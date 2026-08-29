Турецкие военные в ходе многодневной операции помогли Сомали вернуть контроль над захваченным пиратами судном MV Latuf, сообщает агентство EFE.

«Оказавшись под постоянным давлением наших сил, пираты были вынуждены покинуть судно. Военные полностью контролируют ситуацию на борту MV Latuf. Судно возобновило движение», – отметили в сомалийском министерстве обороны.

Операция в северных районах Сомали продолжалась 10 дней. За это время военным удалось уничтожить четыре катера и ликвидировать 14 пиратов. Данных о потерях среди военнослужащих не приводится.

Как отмечает EFE, военные Турции и Сомали проводили операцию в соответствии с ранее заключенным соглашением о сотрудничестве в сфере обороны.

Грузовое судно под флагом Камеруна было атаковано 17 августа. На его борту находились 10 членов экипажа: шесть граждан Индии, двое сербов, а также граждане Турции и Грузии. Судно перевозило оружие, которое предназначалось для турецкого военного учебного центра в Могадишо.