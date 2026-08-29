Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель категорически против финансирования Украины за счет замороженных российских резервов, несмотря на растущее давление со стороны других стран ЕС.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

Франкен напомнил, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по-прежнему намерен блокировать кредитную схему для Украины на €210 млрд. Ее реализация была приостановлена еще в декабре 2025 года из-за значительных финансовых рисков и опасений, что Бельгия останется один на один с последствиями конфискации российских активов.

Министр также призвал страны Балтии отказаться от попыток вновь вынести этот вопрос на обсуждение в ЕС.

На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились в Еврокомиссию с призывом вновь рассмотреть возможные способы использования порядка €200 млрд замороженных российских активов. Ожидается, что европейские дипломаты вновь обсудят вопрос российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.