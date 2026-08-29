Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил об изменении меню в американских школах: популярную выпечку планируют заменить «настоящей едой».

«На прошлой неделе мы объявили, пожалуй, о самом значительном изменении, касающемся школьных обедов. Каждый день мы оплачиваем 30 миллионов школьных обедов и 15 миллионов школьных завтраков. И самым популярным блюдом в школьных обедах были пирожные Pop-Tarts, выпечка и пончики. И теперь мы меняем это и убираем эти продукты из меню. И мы будем давать детям настоящую еду», – сказал Кеннеди.