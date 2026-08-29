Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина в готовности Минска вместе с Москвой преодолевать возникающие трудности на встрече в Ново-Огарево.

«В том, что мы будем вместе, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, – вы можете даже в этом не сомневаться», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что неоднократно заявлял об этом во время встреч с представителями российского бизнеса, а также руководителями областей и регионов.

Путин, в свою очередь, отметил успешное развитие ключевого направления взаимодействия Москвы и Минска – торгово-экономического. По его словам, за первые шесть месяцев текущего года показатель вырос еще на 12,5%.

Лукашенко выразил уверенность, что по итогам года товарооборот Беларуси и России превысит прошлогодний показатель.