Стало известно расписание матчей «Сабаха» в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Первый матч чемпион Азербайджана проведет 10 сентября в Англии против «Манчестер Юнайтед». Затем, 13 октября, «Сабах» сыграет дома со «Славией», а 20 октября примет дортмундскую «Боруссию».

После этого команда отправится в Норвегию, где 4 ноября встретится с «Викингом». Следующим соперником станет «Барселона» — матч пройдет 25 ноября в Баку.

Далее «Сабах» сыграет на выезде с «Вильярреалом» 8 декабря, а 20 января дома примет «Наполи».

Заключительный матч бакинской команды состоится 27 января в Лондоне, где «Сабах» встретится с «Арсеналом».