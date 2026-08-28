Средний коридор превращается в межконтинентальный торговый путь между Азией и Европой, с Азербайджаном в центре; рост грузопотока, цифровая логистика и новые порты задают его будущее. Об этом говорится в сюжете Euronews.

Средний коридор приобретает всё большее значение в качестве торгового маршрута, соединяющего Азию и Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ. Азербайджан находится в центре этой мультимодальной сети, объединяющей железные дороги, порты и другую транспортную инфраструктуру.

В программе Business Horizons советник председателя Азербайджанских железных дорог (ADY) Эмиль Мамедов заявил, что по мере роста международного спроса коридор «всё больше становится торговым коридором». Он также отметил роль цифровых решений в отслеживании грузов и повышении координации. В порту Баку объём перевалки грузов в 2025 году увеличился на 40 %, что подчёркивает растущее значение этого маршрута.