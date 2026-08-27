Автомобиль Changan врезался в Бардинском районе в жилой дом, в результате чего пострадали трое находившихся внутри людей.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина врезалась в жилое здание. В результате удара обрушилась одна из стен дома.

В момент происшествия внутри автомобиля находились трое членов одной семьи. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту случившегося проводится расследование.