Популярный бразильский блогер и работник коммунальной службы Луис Фернандо Санчес опубликовал в Instagram необычный ролик, посвященный Азербайджану, сопроводив кадры с флагами двух стран азербайджанской музыкой.

На видео Санчес появляется во время работы, а рядом с флагом Бразилии показан флаг Азербайджана. Оолик сопровождается азербайджанской музыкой.

Луис Фернандо Санчес получил известность благодаря необычным видео о своей работе. В своих роликах он превращает обычный сбор мусора в настоящее шоу – танцует, выполняет различные трюки и меняет образы.

Некоторые публикации бразильца набирают десятки миллионов просмотров.

На его страницу в Instagram подписаны около 1,2 млн человек.