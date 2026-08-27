Российский Forbes представил рейтинг богатейших женщин России за 2026 год. Лидером списка остается генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием, оцениваемым в $5 млрд (около 8,5 млрд манатов).

Согласно рейтингу, 16-е место заняла 69-летняя частный инвестор Лариса Алекперова — супруга президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Ее капитал Forbes оценил в $500 млн (более 850 млн манатов).

По данным издания, Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц «Лукойла» в 2007 году, когда ей принадлежало 0,17% акций компании. Впоследствии ее доля увеличилась, в том числе за счет выкупа «Лукойлом» собственных акций.

Несмотря на относительно небольшой пакет, он приносит Алекперовой многомиллионные дивиденды. В частности, в 2018 году ее доход от дивидендов составил $4,5 млн (около 7,65 млн манатов) после уплаты налогов.

Кроме того, Лариса Алекперова владеет 10% компании «Современные инвестиционные системы», активы которой, по данным Forbes, превышают 231 млрд рублей (около 4,59 млрд манатов).