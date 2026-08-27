Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи высмеял переброску авианосца Abraham Lincoln в Таиланд после выполнения боевых задач на Ближнем Востоке в течение более чем 200 дней.
«Я устал, босс», — процитировал дипломат Джона Коффи из фильма «Зеленая миля».
По словам Багаи, экипаж авианосца отправили в Таиланд на отдых.
America sent the USS Abraham Lincoln to the region to project power.
After months of war — and more than 200 days without a single port call — it is now heading to Thailand for crew R&R.
Mission: Project Power.
Current mission: Project Vacation.
“I’m tired, boss.” pic.twitter.com/6mDclmwRSx
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 26, 2026