Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Строны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами.

В ходе переговоров Путин подтвердил позицию Москвы в поддержку единства Сирии, ее территориальной целостности и государственного суверенитета.

Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере.

Лидеры подчеркнули важность продолжения контактов для развития отношений между двумя странами.