При пожаре на строительной площадке готовящегося к запуску Амурского газохимического комплекса (АГХК) погибли, по уточненным данным, семь человек: шесть граждан Китая и россиянка, сообщила пресс-служба предприятия. Девять китайских граждан — сотрудников подрядной организации — числятся пропавшими без вести.

Всего при пожаре пострадали 152 человека, 36 из них госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Пожар на Амурском ГХК начался 25 августа. Ликвидировать возгорание удалось спустя почти сутки.

По предварительным данным, сообщала пресс-служба предприятия, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире строящихся предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. По плану, первые партии продукции предприятие должно было выпустить в третьем квартале 2026 года.