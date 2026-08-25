В Амурской области на строительной площадке готовящегося к запуску Амурского газохимического комплекса (АГХК) произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В компании утверждают, что основное оборудование комплекса не пострадало. Возгорание зафиксировали на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Пожар локализован, идет «контролируемое выгорание остатков технологических газов».

По данным предприятия, с травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек. Остальным пострадавшим с легкими повреждениями оказана помощь на месте. Их число не называется.

Телеграм-канал «112» пишет, что на предприятии взорвались бочки с метанолом. В результате пострадали 87 человек, один человек погиб. Официально эти данные не подтверждены.