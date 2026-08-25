Скоростные катера перехватывают подозрительное судно у входа в Панамский канал. Военные поднимаются на борт и задерживают нарушителей. На карибском побережье спецназ штурмует базу повстанцев. На окраинах столицы, Панама-Сити, в небе грохочут вертолеты Chinook и Black Hawk. С 3 по 13 августа панамцы наблюдали демонстрацию военной мощи, какой страна не видела почти два десятилетия.

Поводом стали Panamax — многонациональные военные учения под руководством США, предназначенные для отработки защиты Панамского канала от возможных угроз. Учения проводятся примерно раз в два года с 2003-го, однако последние 13 лет проходили в формате штабной симуляции на базах в Техасе и Флориде. В этом году они вернулись в Панаму. Более 1 700 военнослужащих — преимущественно американцев при участии военных из 17 стран, главным образом латиноамериканских, — проводили по всей стране «кинетические операции».

«Я ничего не имею против штабных учений, но подобное невозможно воспроизвести за столом», — заявил министр войны США Пит Хегсет, одетый в пропитанную потом оливково-зеленую футболку. Канал, по его словам, представляет собой «ключевой участок местности». «В партнерстве с Панамой у нас здесь сейчас больше военнослужащих, чем было уже очень давно».

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Соединенные Штаты вновь проявляют повышенный интерес к Западному полушарию. США осуществили военное вмешательство в Венесуэле, развернули кампанию экономического давления на кубинский режим, оказывали давление на Канаду и потребовали контроля над Гренландией. Сам Трамп неоднократно угрожал установить контроль над Панамским каналом.

Для Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM), отвечающего за Латинскую Америку, «обеспечение беспрепятственного доступа США к Панамскому каналу является главным приоритетом». Однако американская военная экспансия плохо согласуется с международными договорами, регулирующими статус канала. К тому же ее эффективность далеко не очевидна.

Хегсет выступал в Форт-Шермане — одном из трех совместных американо-панамских учебных центров, об открытии которых он объявил во время предыдущего визита в страну в апреле 2025 года. Во второй половине XX века сотни тысяч военнослужащих проходили в Форт-Шермане изнурительную подготовку к ведению боевых действий в джунглях, причем многие — перед отправкой во Вьетнам.

Учебный центр, известный как «Зеленый ад», был закрыт в 1999 году вместе с 13 другими американскими военными объектами в соответствии с Договором о нейтралитете канала 1977 года, запрещавшим размещение иностранных военных баз. Правительство Панамы утверждает, что возрожденная «Школа джунглей» не является иностранной военной базой. Оппозиционные политики называют ее открытие «замаскированным вторжением».

Конституция Панамы запрещает стране иметь армию. Однако после прихода к власти в 2024 году президент Хосе Рауль Мулино усилил Национальную пограничную службу Senafront, а также Национальную воздушно-морскую службу Senan. В прошлом году Панама согласилась приобрести четыре бразильских боевых самолета. В апреле страна получила первые разведывательные беспилотники и катера-перехватчики из заказанной у США партии.

По словам Мулино, вместе с оборудованием для сканирования портов и обеспечения кибербезопасности США передали панамским силовым структурам технологии на сумму свыше $174 млн. В августе правительство сформировало новое объединенное командование сил безопасности Панамы, финансируемое за счет доходов от канала и отвечающее за защиту самого водного пути и его гидрографического бассейна.

Учения Panamax также предоставили возможность встретиться латиноамериканским участникам Американской коалиции по борьбе с картелями, ранее известной как «Щит Америки».

Хегсет заявил, что Колумбия, а также Гондурас и Гватемала согласились разрешить проведение совместных с США военных операций на своей территории, чтобы «перенести борьбу с [организациями, признанными террористическими] на сушу». Правительство Гватемалы, впрочем, отрицает, что давало такое согласие.

На фоне обещаний нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи развернуть жесткую кампанию против преступных группировок Панама готовится к возможным последствиям по другую сторону границы. 15 августа Senafront направила более 700 бойцов спецподразделений к южной границе страны, пытаясь предотвратить проникновение преступников через покрытый густыми лесами Дарьенский пробел, разделяющий Панаму и Колумбию.

«Враг канала — наркотрафик, и никто другой», — заявил Мулино.

Однако Соединенные Штаты придерживаются иной точки зрения. Администрация Трампа считает, что наиболее серьезную угрозу Панамскому каналу представляют не наркокартели, а Китай. Вашингтон стремится вытеснить китайские компании из максимально возможного числа объектов критической инфраструктуры в Латинской Америке.

В прошлом году администрация Трампа оказывала давление на Панаму, добиваясь отстранения китайских операторов от управления портами по обеим сторонам канала. По оценке SOUTHCOM, подобная «инфраструктура двойного назначения» может использоваться «для сбора разведывательной информации, создания киберуязвимостей или ограничения логистических возможностей во время глобальных кризисов».

Хегсет рассматривает Панаму как часть «Большой Северной Америки» и американского «непосредственного периметра безопасности».

«Панамский канал, вероятно, является важнейшим инфраструктурным объектом Западного полушария, — говорит посол США в Панаме Кевин Кабрера. — Если вы хотите нарушить нашу торговлю, Панамский канал — именно то место, через которое это можно сделать».

По его словам, военная координация между США и Панамой имеет решающее значение для защиты этого водного пути.

Однако возрождение «Школы джунглей» мало помогает в решении этих проблем. Военнослужащие не способны предотвратить шпионаж или кибератаки со стороны других государств, а для защиты канала от ударов беспилотников или диверсий террористов потребовалось бы гораздо больше войск.

Более того, усиление американского вмешательства само по себе повышает риски для канала.

Панамских школьников учат, что лучшей защитой канала является нейтралитет страны. Его открытость для всех судов «как в мирное, так и в военное время» стала одним из ключевых факторов возрастающего значения канала для мировой торговли.

Панамский политический аналитик Родриго Норьега считает, что меркантилистский подход Трампа угрожает этому нейтралитету и повышает вероятность того, что канал может стать объектом нападения.

Кабрера отвергает подобные опасения. «Государственные и негосударственные субъекты не заботятся о верховенстве права. Их не волнуют договоры», — говорит он.

Однако панамские дипломаты по-прежнему считают нейтралитет принципиально важным. За последний год они активизировали усилия по расширению числа государств, присоединившихся к Договору о нейтралитете. Его уже подписали Австрия, Бельгия, Бразилия, Португалия и Швейцария. Приглашения направлены Японии, Индии и еще 12 странам.

Как отмечает Норьега, нейтралитет способен защитить Панаму не только от физических атак на канал, но потенциально и от давления со стороны самого Трампа.