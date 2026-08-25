Командующий армией Пакистана фельдмаршал Сайед Асим Мунир передал Ирану американские предложения о прекращении военно-морской блокады и снятии санкций в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак со стороны иранских союзников. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники в переговорных группах.

Предложения были переданы в рамках меморандума о взаимопонимании. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил Муниру, что Тегеран продолжит консультации и вскоре даст ответ.

В ходе однодневного визита в Иран Мунир встретился с президентом Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Бакером Калибафом, главой МИД Аббасом Аракчи и другими высокопоставленными чиновниками. В пакистанской армии заявили, что переговоры были направлены на предотвращение дальнейшей эскалации, возобновление работы Ормузского пролива и скорейшее завершение конфликта.

Ранее Иран предупредил суда, нарушающие установленные правила транзита через пролив, о возможных штрафах, задержаниях или конфискации.