Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров вызван на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады, которое состоится 31 августа. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, у комиссии «появилось очень много вопросов» к Федорову. Заседание связано с возможными нарушениями антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств и имущества во время военного положения.

Комиссия также рассмотрит материалы операции «Мидас» — расследования НАБУ о коррупционной схеме в «Энергоатоме». Среди фигурантов дела назывались высокопоставленные чиновники и бизнесмены, включая бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Ключевой фигурант, бизнесмен Тимур Миндич, покинул Украину незадолго до обысков.