Потери Казахстана в добыче нефти в 2026 году из-за атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составят порядка 3,5 млн т, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает агентство Kazinform.

Страна скорректировала план добычи нефти на этот год с 98 млн до 96 млн т из-за последствий атак, сообщил глава Минэнерго.

«Мы планировали добыть 98 млн т, сейчас скорректированный план составляет 96 млн т. Потери в добыче составят от атак на КТК 3,5 млн т», — сказал Аккенженов на брифинге в правительстве.

По его словам, акционерами «Тенгизшевройл» (ТШО) было принято решение не проводить капитальный ремонт и перенести его на следующий год. «Это дало некий задел», — отметил министр.

За последние месяцы терминалы КТК и танкеры неоднократно подвергались атакам. В июле терминал приостанавливал работу. Под удар, в частности, попали танкеры Nordic Zenith, Asia, Nissos Ios и NELSA.