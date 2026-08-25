В Стамбуле в районе Бешикташ спасли гражданина Азербайджана, который начал тонуть во время купания в море.

Мужчина по имени Аллахъяр приехал в Турцию для прохождения стажировки. Во время купания он оказался в опасной ситуации и потерял сознание.

Очевидцы вытащили его на берег. Первую помощь до прибытия медиков оказала находившаяся на пляже медсестра.

Затем бригада скорой помощи доставила Аллахъяра в учебно-исследовательскую больницу имени Хамидие Этфаль в Сейрантепе.

По данным СМИ, состояние гражданина Азербайджана стабильно, его жизнь вне опасности.