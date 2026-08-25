Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов в Курултай, состоявшихся 23 августа.

По данным ЦИК, в списки избирателей были включены 12 млн 623 тыс. 289 человек. В голосовании приняли участие 9 млн 351 тыс. 539 избирателей. Явка составила 74,08%.

По итогам голосования партия «Әділет» получила 6 млн 528 тыс. 948 голосов — 71,17%.

Второе место заняла партия «Ауыл», набравшая 574 тыс. 621 голос (6,26%). Партия Respublica получила 509 тыс. 631 голос, или 5,56 %, Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 478 тыс. 83 голоса, или 5,21 %, Общенациональная социал-демократическая партия — 469 тыс. 58 голосов, или 5,11 %.

Народная партия Казахстана получила 285 тыс. 395 голосов, или 3,11 %, Казахстанская партия зеленых «Байтақ» — 97 тыс. 751 голос, или 1,07 %.